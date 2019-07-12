S-400'lerde ikinci ve üçüncü teslimatın nasıl yapılacağı açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri S-400 savunma sistemleri parçalarının ilk partisinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Yetkililer parçalarının geri kalanının ise üstünde karar verilen tarihlerde gönderileceğini kaydetti. İkinci teslimatlar uçakla yapılacakken üçüncü telimatlar deniz yoluyla yapılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov S-400 sistemlerinin Türkiye'ye gönderimine ilişkin üstünde mutabık kalınan anlaşmaların yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasındaysa S-400’lerin kararlaştırılan tarihlerde Türkiye’de olacağı bilgisi yer aldı.

İlk parçaları teslim edilen S-400 savunma sistemlerine dair Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir askeri diplomat, sistemin parçalarını taşıyan ikinci teslimatın yakında yola çıkacağını söyledi. TASS’a konuşan yetkili “S-400 sisteminin parçalarını taşıyan askeri uçak Türkiye’ye ulaştı. Bir diğer uçaksa yakında Türkiye’ye doğru yola çıkacak,” dedi. Yetkili, üçüncü teslimata dairse “120’den fazla farklı tipte güdümlü füzeyi de içeren üçüncü teslimatsa daha sonradan deniz yoluyla ulaştırılacak. Teslimatın yaz sonunda yapılması bekleniyor” dedi.

TASS, Türkiye’ye teslim edilecek S-400 sistemlerinin üretimlerinin bittiğine dikkat çekti.