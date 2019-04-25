S-400’ler Temmuz’da Türkiye’de

Rusya, hava savunma füze sistemi S-400’leri Türkiye’ye teslim etmeye Temmuz ayında başlayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama Rusya devlet silah ihracat şirketi Rososboronexport’tan geldi.
Rus Interfax haber ajansı, Rosoboronexport’un füzelerin tesliminin Temmuz ayında başlayacağını belirttiğini kaydetti.
Rosoboronexport’un genel direktörü Alexander Mikheev, her şeyin tartışıldığını ve anlaşma sağlandığını belirtti.
ABD, Türkiye'nin S-400'leri alması durumuda F-35'leri alamayacağını ve yaptırımlara maruz kalacağını açıklamıştı.