S-400'ler 15 Temmuz'un 'merkezi' olan Akıncı Üssü'ne gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda ilk serisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından 'komuta merkezi' kullanılan Akıncı Üssü'ne gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre sonra geleceğini açıkladığı S-400'lerin ilk parçaları Akıncı Üssü'ne taşınacak.

Eski adı Akıncı olan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi “Mürted” olarak değiştirilen hava üssü, darbe girişimi sonrası “yedek meydan” statüsüne düşürülmüş ve bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilmişti.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, ilk S-400 malzemelerinin Mürted Hava Üssü’ne getirilmesinin ardından sistemin kuruluş süreci başlayacak. Sistemin kuruluşunun bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. S-400’leri kullanacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli mayıs ayında Rusya’ya eğitime gönderilmişti.

ABD İTİRAZ ETTİ İDDİASI

Haberde yer alan bilgiye göre Türk tarafının, S-400’leri ilk olarak Akdeniz kıyısında konuşlandırılmasının planlandığını ABD’ye ilettiği, ancak ABD’li yetkililerin böyle bir adımın Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıracağını öne sürerek, konuşlandırmanın buraya yapılmasına itiraz ettiği belirtildi. S-400’lerin nereye konuşlandırabileceğiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Nisan’da ABD ziyaretinde konuşmuş, “S-400’ün görevi muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak” demişti.