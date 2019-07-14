S-400 sistemini taşıyan 5 ve 6. uçak Ankara'ya indi

S-400 Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci ve altıncı uçak da Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini, beşinci uçağın da Mürted Hava Meydanı’na indiğini açıkladı. Baknalığın sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı" denildi. Açıklamadan bir süre sonra 6. uçağın da geldiği duyuruldu.