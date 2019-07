S-400'lerin gelişiyle birlikte kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın arması 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' oldu.

S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın arması da belli oldu.

Haber7'de yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetleri'nde bir gelenek olan ve her filonun sahip olduğu arma için 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' seçildi.