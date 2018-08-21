'S-400 alımında ödemenin büyük bölümü ruble ile yapılacak'

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sisteminin ödemesini ruble ile yapacağı öne sürülüyor. Söz konusu alımın tutarı 2,5 milyar dolar civarında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya'dan 19,5 milyar dolarlık mal ithal ederken sadece 2,7 milyar dolar ihracat yapması nedeniyle Türkiye'ye avantaj sağlayacak şekil ruble kullanımının mümkün olmayacağı belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya’nın dış ülkelerle askeri işbirliğinden sorumlu Federal Askeri Teknolojileri İşbirliği Ajansı’ndan Dmitriy Şugayev, Moskova’nın yabancı ülkelere silah satışında dolar kullanmaktan vazgeçmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını açıkladı. Haberde söz konusu açıklamaya dayanarak Türkiye'nin S-400 alımında ödemenin büyük bölümünü ruble ile yapabileceği öne sürüldü. Türkiye-Rusya ticaret hacminin ruble kullanımına uygun olup olmadığı, ruble kullanımına ilişkin düzenleme yapılması durumunda da Türkiye lehine olup olmayacağı tartışmalı görünüyor.

Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bedelinin 2,5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu tutarın bir bölümünün nakit ödeneceği, önemli bir bölümünün de Rus rublesiyle açılacak krediyle karşılanmasının planlandığı belirtiliyor. Böylece Ankara’nın S-400 sistemleri için yatırdığı ilk kapora dışında dolar ödememesinin mümkün olduğu öne sürülüyor.

TÜRKİYE'NİN YETERİNCE RUBLE GELİRİ VAR MI?

Türkiye-Rusya arasındaki ticarette, Türkiye dış ticaret açığı veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre ham petrol ve doğalgaz alımı başta olmak üzere Türkiye, Rusya'dan 19,5 milyar dolar civarında ithalat yaparken, ihracatı 2,7 milyar dolar civarında. Türkiye, Rusya'ya 16,8 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Rusya'dan gelen turistlerden elde edilen gelirlerin ruble olması durumunda bile Türkiye-Rusya ticareti Türkiye'nin ödemelerini ruble yapmasına olanak sağlayacak kadar ruble biriktirmesine olanak tanımıyor. 2017 yılında Rusya'dan gelen turistlerden elde edilen gelir 2,8 milyar dolar civarında olmuştu.

Türkiye'nin Rusya'ya karşı yüksek dış ticaret açığı dikkate alındığında, ruble ile alışverişin ancak Rusya'nın TL'yi uluslararası para sistemini ihmal ederek diğer para birimlerinden bağımsız bir şekilde sabitlemesi ve Türkiye'ye ruble kredi açmasıyla anlam taşıyabileceği belirtiliyor. Ayrıca böyle bir olanak varsa ticaretin en büyük bölümünü oluşturan doğalgaz ve ham petrol alımında, dolar bazındaki fiyat artışının yansıtılmaması başta olmak üzere, neden ruble ödeme seçeneğinin gündeme alınmadığı da soruluyor.