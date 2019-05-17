Rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inişlerde aksama

Airporthaber’de yer alan bilgiye göre; İstanbul havalimanı'nda inişler bir süredir rüzgar engeli nedeniyle iptal edildi. Havada tur atan uçaklar gecikmeli iniş yapmak zorunda kalıyor.

Faaliyete geçtiğinden bu yana çeşitli fiziki koşulları nedeniyle iniş ve uçuş zorluklarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Yeni havalimanı'nda bugün gün boyu uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle havada tur atmak ve gecikmeli iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Airporthaber'in yazdığına göre bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girerek iniş önceliği talep ettiği için yakın meydanlara yönlendirildi.

Öte yandan Devlet Havameydanları İşletmesi'nin havalimanlarına inişlerin izlenebildiği sayfasında saat 21.00 itibariyle bazı inişlerde gecikme yaşandığı ancak inişlerin devam ettiği görülüyor.

Flightradar’daki verilere göre 15.00-16.25 saatleri arasında THY’nin Berlin, Basel, Riga, Göteborg, Bremen, Edremit, Marsilya, ve Elazığ’dan gelen uçakları Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na indi.

Yine DHMİ sitesinde aynı saatlerde inmesi beklenen uçakların uzun rötarlarla iniş yaptığı görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda da rüzgar ve yağış etkisi ile alana inmek için yaklaşan uçakların Tekirdağ üzerinde beklemeye alındığı bilgisine ulaşılmıştı.