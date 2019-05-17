Rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inişler yapılamıyor

Airporthaber’de yer alan bilgiye göre; İstanbul havalimanı'nda inişler bir süredir rüzgar engeli nedeniyle iptal edildi. Havada tur atan uçaklar gecikmeli iniş yapmak zorunda kalıyor.

Faaliyete geçtiğinden bu yana çeşitli fiziki koşulları nedeniyle iniş ve uçuş zorluklarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Yeni havalimanı'nda bugün gün boyu uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle havada tur atmak ve gecikmeli iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Airporthaber'in yazdığına göre bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girerek iniş önceliği talep ettiği için yakın meydanlara yönlendirildi.

Geçtiğimiz haftalarda da rüzgar ve yağış etkisi ile alana inmek için yaklaşan uçakların Tekirdağ üzerinde beklemeye alındığı bilgisine ulaşılmıştı.