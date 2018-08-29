'Rütbeyi Erdoğan takmayacak'

24 Haziran seçimleri öncesinde Muharrem İnce’nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e orgenerallik rütbesini Erdoğan'ın takacağı ileri sürülmüştü. Söz konusu iddia doğrulanmazken, rütbeyi Erdoğan'ın değil Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın takacağı öğrenildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği, Yüksek Askeri Şura’da orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, "Dün bu yazının kaleme alındığı saat 18.30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taslak programında, Genelkurmay Karargâhı’ndaki o törene katılım yer almıyordu. Erdoğan’ın günlük programları genellikle gece geç saatlerde son hâlini alıyor. Program kesinleştiğinde aksi yönde bir değişiklik olmazsa ki olacağına pek ihtimâl verilmiyor - Erdoğan bugün Ak Parti MYK toplantısına başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.