Rusya'yla yeni anlaşma: Domates ihracatına karşı et ithalatı

Rusya ile yapılan yeni anlaşma ile sıfır gümrükle 5 bin ton kırmızı et ithal edilecek. Anlaşmaya göre Rusya Türkiye’den aldığı 50 bin ton domates kotasını 100 bin tona çıkardı.

Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünleri ticaretinde yeni bir anlaşma yapıldı. Türkiye Rusya'ya 50 bin ton olan domates ihracat kotasını 100 bin tona çıkardı.

Buna karşılık Rusya’dan 5 bin ton karkas et sıfır gümrükle ithal edilecek. Daha sonra bu miktarın artırılması öngörülüyor.

TÜRKİYE DEPOLARDAKİ ETİ SATMAYA ÇALIŞIYOR

Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre anlaşmayla kazanan taraf Rusya oldu. Rusya’nın domates ithalatına ihtiyacı var, ancak Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok.

Depolarda 25 bin tonu aşan etin ihraç edilmesi için pazar aranırken 5 bin ton daha kırmızı et ithal edilecek.

UÇAK KRİZİNDEN ÖNCE İHRACAT 300 BİN TONDU

Türkiye, Suriye sınırında Rusya’ya ait bir savaş uçağını 24 Kasım 2015’te düşürdü. Büyük bir krize neden olan bu uçak düşürülmeden önce Türkiye’nin Rusya'ya domates ihracatı 300 bin ton civarındaydı.

Uçak krizinden sonra Rusya’nın domates dahil 24 ürüne yasak getirmesi ile bu ülkeye domates ihracatı sıfırlandı. İki yıllık görüşmeler sonucunda 1 Aralık 2017’den itibaren Rusya, Türkiye’den 50 bin ton domates ithalatına izin verdi. Bunun karşılığında Türkiye’den bazı tavizler istendi. Onlardan birisi de canlı hayvan ve et ithalatıydı.

BUĞDAY İTHALATINDA ARTIŞ

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev’in yaptığı açıklamalara göre iki ülke arasında tarım ürünleri ticareti 2018’de yüzde 7 büyüyerek 3 milyar dolara ulaştı.

Sputnik’in haberine göre, Rusya’dan Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 2018’de 1,9 milyar dolar oldu.Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, 2018’de Türkiye’ye buğday ihracatının yüzde 40 artışla 930 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’nin Rus buğdayının en büyük tüketicilerinden biri olduğunu kaydeden Patruşev, ”2018’de Türkiye’ye buğday sevkiyatı yüzde 40 oranında artarak 930 milyon dolara ulaştı. Rus buğday üreticilerinin Türkiye’ye sevkiyatı gelecekte artırmaya ve çeşit listesini de genişletmeye ilgi duyuyor” dedi.