'Rusya'yla yapılan diplomatik görüşmeler Adnan Oktar'a sızdırıldı' iddiası

İtirafçılar, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir tercümanın Rusya ile yapılan diplomatik görüşmeleri Adnan Oktar grubuna sızdırdığını öne sürdü. Savcılık harekete geçti.

Adnan Oktar soruşturmasında itirafçı olan bazı şüphelilerin ifadelerine göre, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O., Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra, detaylarını Oktar grubuna sızdırdı.

Leyla O.'nun Rusya'da yaşadığı ve Türk heyetlerinin Rusya'ya gittiklerinde tercümanlık yaptığı da öne sürüldü.

BAKANLIĞA SORULDU

Elif Altın'ın Milliyet'teki haberine göre bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazan savcılık, Rusya ziyaretleri sırasında bu isimde bir tercümanla çalışıp çalışılmadığını sordu. Savcılık ayrıca bu tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan henüz cevap gelmediği öğrenildi.

Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda 175 kişi tutuklanmıştı.