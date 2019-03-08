Rusya’dan Türkiye ile ortak tatbikat açıklaması

Rusya'nın Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Türkiye ile Karadeniz'de ortak tatbikat yaptıklarını açıkladı.

Rulev, "Novorossiysk Deniz Üssü’nün iki gemisi ‘Vasiliy Bıkov’ ve ‘Valentin Pikul’un mürettebatları ‘Burgazada’ ve ‘Akçay’ gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi.

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı.