Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye ile çok geniş bir listeyi kapsayan işbirliği görüşmeleri sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'ye olası Su-35 satışına ilişkin soruya, 'Türkiye ile çok geniş bir listeyi kapsayan askeri-teknik işbirliği görüşmeleri yapıldığı' yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’a Türkiye’ye Rus Su-35 jetleri sevk edilmesine ilişkin görüşmeler yapılıp yapılmadığı soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Uşakov soruya yanıtında “Şu anda Türkiye’ye S-400 sistemlerinin ikinci partisinin teslimatı üstünde aktif bir biçimde çalışıyoruz. Bu hususta mevcut olan anlaşmalar da aktif bir şekilde yerine getirilmekte” dedi.

Uşakov, Türkiye’ye Rus yapımı Su-35 jetlerinin teslimatına ilişkin olarak ise, “Askeri teknik işbirliğiyle ilintili konulara gelirsek, Türk tarafıyla bu alandaki görüşmelerimiz çok geniş bir başlık listesi üzerinden yapılıyor” diye konuştu.