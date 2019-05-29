Rusya'dan S-400 açıklaması: Değişiklik yok

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’tan yapılan açıklamada, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı süreçleri ile ilgili bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’tan Rus basınına yapılan açıklamada “Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda bir değişiklik yok, proje taraflarca anlaşılan süreçler üzerinden devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da S-400’lerin sevkiyatının gecikebileceği yönündeki iddiaları reddetmiş, her şeyin normal şekilde olduğunu belirtmişti.

Peskov, “Her şey plana göre ilerliyor.Teslimatın günü ya da ayı gibi ince ayrımlara gelirsek, bunun gibi sorulara cevap vermek Kremlin'in işi değil” ifadelerini kullanmıştı.