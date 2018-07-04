'Rusya'dan alınan doğalgaza yüzde 30 zam geliyor'

Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını yüzde 30 artıracağı bildirildi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in, Rus politika ve finans gazetesi Kommersant'a dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını yüzde 30 arttıracağı iddia edildi.

Haberde, Türkiye için 205 dolar civarında olan bin metreküplük gaz fiyatının, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacağı öngürüsü yer aldı.

KIŞ SERT GEÇECEK

Türkiye'ye sunulacak fiyatın Avrupa "hub"ından daha yüksek olacağına işaret eden Rus gazetesindeki iddialar gerçekleşirse, önümüzdeki kış sert geçecek.

Fiyat artışı iddiasını ilk olarak köşesine taşıyan enerjigunlugu.net yazarı Mehmet Kara ise, BOTAŞ'ın dengeleme gazı fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 20’lik bir artış yapmasını değerlendirdi.

BOTAŞ ZAMIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Uzun yıllar sonra ilk defa, BOTAŞ'ın, dengeleme gaz fiyatıyla, doğalgaz tarife fiyatını aynı anda yükseltmediğine dikkat çeken Kara, şunları kaydetti:

"Dengeleme gazı piyasası, kullanıcıların aylık bazda önceden bildirdikleri miktarda doğalgazı tüketemeyeceklerini gördükleri takdirde bunu tahmininden daha fazla tüketim gerçekleştiren bir başka kullanıcıya satabildiği (ya da tam tersi) pazar olarak biliniyor. Talep ettiğinden fazla tüketen kullanıcı, bu miktarı ihtiyaç fazlası gazı bulunan bir başka oyuncudan alamadığı takdirde, fazla tükettiği kısım için BOTAŞ'ın belirlediği dengeleme gazı fiyatını ödüyor. Ve bu fiyat, olağan gaz satış tarifelerinden daha yüksek oluyor."

İRAN'A YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgaza zam yapması, doğalgaz fiyatlarının petrol fiyatlarına endeksli olduğu düşünülecek olursa, şaşırtıcı değil.

ABD'nin İran'dan petrol ve doğalgaz alınmaması yönünde yaptığı çağrı, Türkiye'nin İran'la varolan uzun dönemli kontratların iptal edilmesi anlamına gelmese de, İran'la ek gaz alımına ilişkin yeni kontratlar imzalamanın riskini arttırdı. Türkiye'de doğalgaz ve enerji tüketiminin artış trendinde olduğu da düşünülecek olursa, Rusya'dan alınacak doğalgaza daha bağımlı hale gelindi. Türk Akımı'nın da devreye alınmak üzere olunduğu düşünüldüğünde Rus enerji tekeli Gazprom'un zam konusunda elinin güçlü olduğu görülüyor.

ZAM NE ZAMAN, NASIL YANSIR?

BOTAŞ'ın olası bir zammı hemen yansıtması beklenmiyor. Uzmanlar, özellikle enflasyona etkisini dikkate alarak erteleme ihtimaline işaret ediyor. Ancak 2019 başında hem fiyat artışını hem de kur artışını yansıtan çok yüklü bir zammın yapılması bekleniyor.