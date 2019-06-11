Rusya'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Alaycı bir şantaj

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 açıklamalarına tepki gösterdi.

Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Bu şantaj sadece Türkiye’ye yönelik değil, Rusya ile hukuki şekilde askeri-teknik işbirliğini geliştiren tüm ülkelere yapılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Tüm taahhütlerimiz mevcut anlaşmalar ve diğer belgeler doğrultusunda baştan sona, vaktinde, tam anlamıyla yerine getirilecek" ifadesini kullandı.