Rusya: Su-35 ve Su-57'lere ilişkin nihai kararı Ankara verecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin Su-35 ve Su-57'lere gerçekten ilgi göstereceğini düşündüğünü belirterek, nihai kararı Ankara'nın vereceğini dile getirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus yapımı Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçağı alımı hakkında nihai kararın Ankara tarafından alınacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan bir programa demeç veren Borisov, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Su-35 ve Su-57'lerin ön plana çıkmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Su-35 ve Su-57'lere gerçekten ilgi göstereceğini umduğunu belirten Borisov, bu uçaklarla ilgili nihai kararı Ankara'nın alacağını vurguladı.

