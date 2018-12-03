Rusya sebze-meyveleri geri gönderiyordu: Rus gıda denetim ajansı Türkiye'ye geliyor

Rusya'nın gıda denetim ajansı Rosselkhoznadzor, görüşmeler için Türkiye'ye geliyor. Rusya son zamanlarda Türkiye'den gönderilen sebze-meyveleri 'meyve sineği' sebebiyle Türkiye'ye geri gönderiyordu.

Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin düzeldiği bir ortamda ekonomik olarak işlerin yolunda gitmediği görüşü hakim. Rusya'nın geri gönderdiği sebze-meyveler sebebiyle başlayan "Rusya, Türkiye'ye gıda ambargosu mu uyguluyor?" endişesi sebebiyle Rus heyet Türkiye'ye geliyor.

Sadece son 6 ayda milyonlarca dolarla ölçülen Türk sebze ve meyvesinin ya imha edildiği ya da geriye gönderildiği bilgisinin paylaşıldığı Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in köşesinde, "Rusya, Türkiye'ye gıda ambargosu mu uyguluyor?" sorusu soruluyor.

"Rosselkhoznadzor, sadece 19 Kasım-25 Kasım arasında Rusya'ya ithal edilen bitki ürünlerine yönelik 152 işlem uyguladı. Bunun 96’sı Akdeniz Meyve Sineği ile ilgiliydi. Bu 96 vakanın büyük kısmı ise Türk üreticilerini yakından ilgilendiriyordu" denilen yazıda, aralık ayının kritik olacağı çünkü Rusya'nın Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselkhoznadzor'un kalabalık bir ekibi Türkiye'ye gönderme kararı aldığı belirtildi.

Bugün Türkiye'ye gelecek olan ekibin 6 Aralık'a kadar Türkiye'de incelemelerde bulunacağı ve Türk yetkililerle bilgi alışverişinde bulunacağı kaydedildi.