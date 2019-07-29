Rusya Genelkurmay yetkilisi: Türk meslektaşlarımızın yardımıyla nokta atışı operasyon...

Rusya, 'Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız' açıklamasında bulundu.

Rusya, Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.

Rudskoy ayrıca, Suriye’deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.