Rusya Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda '15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz' ifadesine yer verdi.
Pazartesi, 15 Temmuz 2019 19:43

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Büyükelçiliğin mesajında "15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır" denildi.

 