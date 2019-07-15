Rusya Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Büyükelçiliğin mesajında "15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır" denildi.
#15Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. #Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır. pic.twitter.com/pqilxIHcer
— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 15 Temmuz 2019