Rusya Başkonsolosluğu’ndan ‘vizesiz seyahat’ duyurusu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için 30 günlük vizesiz seyahat uygulamasının 7 Ağustos (bugün) tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 25 Temmuz’da imzalanan kararname doğrultusunda, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için 30 günlük vizesiz seyahat uygulamasının 7 Ağustos’tan (bugün) itibaren başlayacağını duyurdu.

Başkonsolosluk'tan yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.”