Rusya Akkuyu'ya liman yapacak

Rusya tarafından Akkuyu'ya yapılacak nükleer santral konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., perşembe günü yapacağı genel kurulda önemli bir değişikliğe giderek projede daha önce yer almayan liman inşasını gündeme getirecek.

Sözcü'den Çiğdem Toker, söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin kilovatsaat başına gelmiş geçmiş en pahalı elektriğini (12,35 dolar/cent) satın alma taahhüdü verdiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgi çekici gelişmeler oluyor.

Malum Akkuyu NGS, iki ülke arasında 2010 yılında imzalanan bir anlaşmaya dayalı olarak inşa edilecek. Dört reaktörlü NGS'nin ilk ünitesinin 2023'de üretime geçmesi hedefleniyordu.

Projeyi, Rusya Federasyonu Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yönettiği, Ankara merkezli bir şirketin üstlendiğini anımsatalım.

2010 yılında kurulan Akkuyu Nükleer A.Ş., bu perşembe, yani yarın olağan genel kurulunu topluyor.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde (12 Mart 2019) genel kurul toplantısına davet kararını okurken rastladığım şaşırtıcı bir bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Yayımlanan karara göre Akkuyu A.Ş., 28 Mart tarihli olağan genel kurulda ana sözleşme değişikliğine gitmek istiyor. İşte bu değişiklik, ticaret hukuku normlarına göre yapılacak olsa bile Türkiye'nin başta dış politika olmak üzere çok alanda geleceğini yakından ilgilendirme potansiyeli taşıyor.

Değiştirilmek istenen madde, “Amaç ve Kapsam” başlığını taşıyan 5. Madde.

Önce yorumsuz olarak, bu maddenin 6 numaralı bendinin mevcut halini aktarayım:

MEVCUT HALİ

6- Fabrikalar, depolar, ticari işletmeler ve idari binalar ve diğer her türlü yapıyı inşa etmek…

Şimdi de nasıl değiştirilmek istendiğine dair maddeyi aktaracağım. Mevcut maddede olmayan ve yarın oylanacak değişiklik kısımlarını büyük harfle alıntılıyorum:

YENİ HALİ

6. – Fabrikalar, depolar, LİMANLAR, TERMİNALLER ticari işletmeler ve idari binalar ve diğer her türlü yapıyı inşa etmek: DENİZCİLİK, LİMANCILIK, DEPOLAMA, YÜKLEME , BOŞALTMA, TAŞIMACILIK, NAKLİYECİLİK faaliyetlerinde bulunmak…