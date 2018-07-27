Rus yarbayın cenazesine ilişkin karar verildi

Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen cenaze, Rus hükümeti tarafından alınmayınca yeniden Ardahan’da gömüldü.

Ardahan'da yapılan bir kazı sonucunda bulunan ve Rus bir yarbaya ait olduğu öğrenilen tabutun Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye'de defnedilmesinin uygun görüldüğü öğrenildi.

Yaklaşık 16 ay Kars Müze Müdürlüğünde muhafaza edilen Karloviçin iskeleti, Rus hükümetinin cenazeyi almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahana getirildi. Karloviç için bugün yapılan defin programına, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya’nın Trabzon Başkansolosluğu Ateşesi Arif Memmedov katıldı. 1993 yılında yapılan evin arsasında yapılan kazıda Karloviç’e ait mezarın çıktığını belirten Yalçın Kurt, "Kars Müzesi’ne almıştık. Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye'de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri huzurunda, Rusyanın Trabzon Ateşesi’nin de katılımıyla bizim topraklarımıza defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu" dedi.