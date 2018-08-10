Rus uzman: Liranın değer kaybı iyi bir amaca hizmet edecek

Kommersant gazetesine konuşan Rus uzmanlar, liranın değer kaybını olumlu karşılayarak 'iyi bir amaca hizmet edeceğini' savundu.

Türk lirasının değeri son iki haftada neredeyse yüzde 8 düştü. Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus uzmanlar, bu durumun "Rus turistler" ve "Türkiye ile yoğun ticaret hacmine sahip Rusya’da" nelere yol açtığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Rus finans uzmanı Rojankovskiy, liranın değer kaybının "ekonomiye turizm üzerinden kazanç sağlayacağını" savundu.

Rojankovskiy "Ağustos ayındayız, yani yüksek sezon. Türkiye de elbette daha fazla turist çekmek istiyor, zira GSYİH'ini arttırabileceği bir dönem bu" dedi.

Türk lirasının tam da bu dönemde bu değer kaybetmesinin, "Türkiye'ye iyi anlamda hizmet edeceğini" iddia eden Rojankovskiy, bu durumun turist akışını ve yaptıkları alışveriş miktarını arttırabileceğini ifade etti. Rojanovskiy'e göre, bu dönemde Türkiye'de tatil yapanlar daha mutlu dönecek, arkalarından daha fazla turist ülkeye gelip ekonomiye katkı sunacak.

KURUN EKONOMİYE ETKİSİ OLUMLU MU?

Türkiye'de devalüasyonun üretimin yüksek ithalat bağımlılığı nedeniyle sanayi ürünlerinde ihracatı artırıcı etkisinin olmadığı, hatta Mayıs'tan bu yana tersine fiyat tutturulamadığı için otomotivde bile ihracat ve üretimin düştüğü biliniyor

Kurun olumlu etkisinin sadece turizm ve tarımsal ürün ihracında görülmesi olası. Dış finansman yükü, yüksek ithalat faturası, sanayi üretim ve ihracata etkileri göz önünde bulundurulduğunda bu "olumlu" etkinin çok sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.