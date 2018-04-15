Rus tarım uzmanları Türkiye'ye geliyor

Rus tarım uzmanları yerel domates üretimini incelemek üzere Türkiye'ye gelecek.

Rusya'nın Türkiye'deki domates üretimini incelemek üzere tarım uzmanları göndereceği açıklandı.

Rusya'nın gıda denetim kurumu Rosselkhoznadzor'a bağlı uzmanların, 15 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar Türkiye'de olacakları ve 13 şirketi inceleyecekleri duyuruldu.

İncelenecek şirketlerin Türkiye'den Rusya'ya domates satmakta olduğu bildiriliyor.

Rusya, 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den tarım ürünlerine ambargo koymuştu.

İkili ilişkilerin düzelmeye başlamasıyla birlikte ambargo kaldırılmış, ancak kimi sınırlamalar varlığını sürdürmüştü. Rosselkhoznadzor, geçtiğimiz yıl Rusya tarafından denetlenen şirketlerin domates satışına izin çıkartmıştı.