Rus insansı robot Fedor işin içinden çıkamadı: Erdoğan'a 'Telekonferanstaki tanımlanamayan katılımcı' dedi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus insansı robot FEDOR, MAKS-2019 açılışı sırasında gerçekleştirilen telekonferans sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘tanımlanamayan bir katılımcı’ dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus insansı robot FEDOR, MAKS-2019 açılışı sırasında gerçekleştirilen telekonferans sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımlayamadı.

Telekonferans sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan FEDOR, “Dün (27 Ağustos) Kremlin ve tanımlanamayan bir başka katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz telekonferans esnasında Skvortsov bana üç kez bakarak sağ eliyle bu işareti yaptı. Dış iskelet testlerimize ise bugün başladık” dedi.

Bu açıklama, yapay zekâ teknolojisine sahip insansı robot FEDOR’un Tayyip Erdoğan’ı tanıyamadığı anlamına geliyor.