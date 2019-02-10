Rus Büyükelçi Yerhov: Karlov davası birkaç ay sürecektir

Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçisi Aleksey Yerhov, öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin davaya dair açıklamalar yaparak, davanın 'birkaç ay daha süreceğini' söyledi.

Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçisi Aleksey Yerhov, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Aralık 2016’da öldürülen bir önceki büyükelçi Andrey Karlov’un suikast davasının birkaç ay sürebileceğini söyledi. Yerhov, bu davada Rusya kolluk kuvvetlerinin Türk meslektaşlarıyla sıkı işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Rusya Büyükelçi Yerhov, Rusya Diplomasi Çalışanları Günü kapsamında Ankara’da bir araya geldiği Rus gazetecilerle görüşmesinde, birinci duruşması ocakta yapılan Karlov davasının birkaç ay daha sürebileceğini düşündüğünü belirti.

'İDDİANAME, RUSYA’DAKİ İLGİLİ ORGANLAR TARAFINDAN İNCELENİYOR'

Sputnik'in haberine göre Yerhov şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Rusya kolluk kuvvetleri bu davada Türk meslektaşlarıyla çok sıkı bir işbirliği içinde bulunuyorlar. Mahkeme başladı, iddianameyi de aldık. Bu, birkaç yüz sayfalık, Türkçe çok kapsamlı bir metin; şu anda Rusya’daki ilgili organlar tarafından inceleniyor.”

'DAVANIN GİDİŞATINI TAKİP EDECEĞİZ'

Davanın birkaç ay sürmesine hazır olmak gerektiğini söyleyen Rus diplomat, sözlerine şöyle devam etti:

“Davanın daha yeni başladığını ve ancak ilk muhakeme usullerinin geçildiğini unutmamak gerek. Celselerin ne zaman biteceğini söylemek çok güç, zira bu çok ciddi bir dava, çok sayıda zanlı bulunuyor. Davanın birkaç ay süreceğini düşünüyorum, buna hazır olmak gerek, gidişatını takip edeceğiz.”

İDDİANAMEDE 28 ZANLI BULUNUYOR

Karlov suikasti davasının ilk duruşması 8 Ocak’ta görüldü ve 11 Şubat’a ertelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Kasım 2018’de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iddianameyi gönderdi.

İddianamede 28 zanlı bulunuyor. Bunlar arasında Fethullah Gülen ile katil Altıntaş’ın ‘abisi’ olduğu ve Rusya büyükelçisinin öldürülmesi emrini doğrudan verdiği iddia edilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt’ün isimleri dikkat çekiyor.