Ruhani: Türkiye ile birlikte savaş uçağı üretebiliriz

İran'ın 'yüzde 100 yerli' olduğu belirtilen, yeni savaş uçağı Kovsar'ın tanıtımında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında işbirliği yapabileceklerini, birlikte savaş uçağı üretebileceklerini söyledi.

İran'ın "yüzde 100 yerli" olduğu belirtilen, havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış "dördüncü nesil savaş uçağı" Kovsar'ın tanıtımında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında işbirliğinin geliştirilebileceğini, birlikte savaş uçağı üretilebileceğini söyledi.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

"Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan" ile savunma alanında işbirliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" dedi.