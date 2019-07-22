Rudaw'dan Demirören'e bayrak tepkisi

Demirören Haber Ajansı'nın, Erbil saldırısı faillerinin fotoğraflarının arka fonundaki Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin bayrağını flulaştırarak yayınlamasına, Barzani-IKDP yayın organı olarak bilinen Rudaw tepki gösterdi.

Barzaniler'in yayın organı olarak bilinen Rudaw'da "DHA’dan Kürdistan bayrağına sansür" başlığıyla bir haber yayımlandı.

Rudaw, haberinde Trabzon'daki Kuzey Irak'lı turistlere yapılan saldırıyı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Bölgesi Güvenlik Ajansı, Çarşamba günü Erbil’de Türk diplomata yönelik gerçekleşen saldırısının faillerinden Mazlum Dağ ile Muhammet Bisksiz’in yakalandığını açıklayarak iki zanlının fotoğraflarını paylaşmıştır.

Demirören Haber Ajansı (DHA) da internet sitesinde, Kürdistan bayrağı önünde çekilen fotoğraflarının arka fonunu flulaştırarak kullandı.

Kürdistan bayrağının sansürlediği bu fotoğraflar Türkiye’deki birçok haber sitesi tarafından da kullanıldı.

Sansür, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Twitter ve facebook üzerinden birçok kişi, 18 Temmuz’da Trabzon’da Kürt turistlere yapılan 'ırkçı' saldırıyı hatırlatarak DHA’nın Kürdistan bayrağı sansürünü kınadı.”