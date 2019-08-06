RTÜK'ün internet yönetmeliğine iptal davası açıldı

Ankara Barosu, RTÜK'ün internet yönetmeliğinin iptali istemiyle dava açtığını ilan etti. İnternet sitesinden açıklama yapan baro, söz konusu yönetmeliğin 'Haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale' niteliği taşıdığını belirtti.

Ankara Barosu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı, 1 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" hakkında iptal istemiyle dava açtığını duyurdu.

Baronun internet sitesinden yapılan açıklamada, "bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarıldığı" belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturması, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılması hususlarına vurgu yapılarak hukuka aykırı düzenlemenin iptali talep edilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur".