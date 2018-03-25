RTÜK’ün CHP'li üyesi Demirdöğen: AKP'lilerin bile haberi yoktu!

CHP RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, internet yayıncılığının RTÜK denetimine girmesine yönelik “Bu yasa çıkartılırken RTÜK’te bırakın iki CHP kontenjanında seçilmiş üyeyi, AKP'den seçilmiş üyelerinin bile bilgisi yoktur” dedi.

İnternet yayıncılığının RTÜK denetimine girmesine yönelik tepkiler sürüyor. Yeni düzenlemeyle RTÜK, uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulayabilecek. Konuya ilişkin MA’ya konuşan CHP RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen “Bu yasa çıkartılırken RTÜK’te bırakın iki CHP kontenjanında seçilmiş üyeyi, AKP'den seçilmiş üyelerinin bile bilgisi yoktur” dedi.

Demirdöğen, şöyle devam etti: “RTÜK düzenli olarak habercilik yapan, haber yayını yapan sitelerin denetimini yapacak. Bunun altyapısının da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Meclis'te değiştirilirken bile, yine RTÜK üyelerinin görüşleri alınmadı.”

Eski RTÜK CHP Üyesi Ali Öztunç ise “Muhalefet yapıyorsanız RTÜK her türlü cezayı keser” yorumunda bulundu.

RTÜK’ün bu uygulamayı muhalif medyayı denetlemek ve engellemek için kullanılacağının altını çizen CHP’li Öztunç, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki kurul Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak kullanılmıyor, Recep Tayyip’in Üst Kurulu olarak kullanılıyor. RTÜK yapısı nedeniyle AKP’nin Genel Merkezi’nden gelen tüm talimatları yerine getiriyor, uyguluyor. Eğer yandaşsanız ne yaparsanız yapın hiçbir ceza gelmez, muhalefet partisine hakaret edebilirsiniz. Ama eğer ufacık bir muhalefet yapıyorsanız o zaman hapı yuttunuz, RTÜK ensenizde durur, her türlü cezayı keser. şiminin ardından RTÜK, OHAL’in gücünü kullanarak her türlü baskıyı yapıyor.”