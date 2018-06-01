RTÜK'ün CHP'li üyeleri YSK'ye başvurdu: TRT Genel Müdürü görevden alınsın

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Radyo ve Televizyon ​Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyeleri olan İsmet Demirdöğen ile İlhan Taşcı, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in derhal görevden alınmasını istediler.

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen tarafından YSK'ye yapılan başvuruda, TRT'nin 24 Haziran seçim döneminde tarafsız davranmayarak, anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

CHP'li üyeler tarafından verilen dilekçede, YSK'nin titizlikle uyulması istenen ilkelerin başında, '2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği' ifadesi yer aldığı hatırlatıldı.

"Deyim yerindeyse TRT bir partinin ve onun Cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasını yürütmekle görevli şirket gibi hareket etmektedir" denilen dilekçede, "Veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Eren, TRT Genel Müdürlüğü görevine Temmuz 2013'te atanmıştı.