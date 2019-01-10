RTÜK'ten TV8'e para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gerçeğin Peşinde" ve "Yemekteyiz" programlarında çocuk istismarı yapılması, çocuk gelişimine uygun olmayan ve şiddet içeren davranışların ekrana getirilmesi sebebiyle TV 8'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), dün gerçekleştirilen toplantısında, gündüz kuşağındaki programlar ve bazı diziler görüşüldü. RTÜK, TV 8 ekranlarında erken saatlerde yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” isimli programda bir annenin çocuk istismarı olayını anlatması üzerine harekete geçti.

Üst Kurul, yayında bir annenin gerçek kimliği ile yer aldığını, çocuğun yaşı ve isminin açıkça zikredildiğini ve çocuğun yaşadığı cinsel istismar olayının anlatıldığını belirledi.

Olayın anlatılması nedeniyle çocuğun yaşadığı travmanın yeniden üretildiği programda, yayın kuruluşunun da bu istismara aracılık ettiği kanaatine varılarak, TV 8’e 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

ÇOCUK GELİŞİMİNE UYGUN OLMAYAN UNSURLAR

RTÜK, TV 8’de yayınlanan “Yemekteyiz” programında da çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit etti. “Yemekteyiz” programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü. Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8’e ilgili yasanın, “Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

ERKEN SAAT CEZASI

RTÜK, FOX’da yayınlanan ve yetişkinlere hitap eden sahneleri olan “Kan Kardeşler” isimli yerli filmin, erken saatte ekrana getirilmesinden dolayı kanala idari para cezası verdi.

Filmde, başkasına ait bir yüzükle sahte evlilik teklifi yaparak kız arkadaşını eve çağırma diyalogları, erotik dans figürleri, yetişkinlere hitap eden diyalog, mesaj ve sahnelerin erken bir saatte ekrana getirilmesi nedeniyle yayıncı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

BİR KANALIN YAYIN LİSANSI DA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, arkadaş bulmaya zemin hazırlayan, tüketiciyi yanıltıcı ve sağlık beyanıyla cinsel ürün tanıtımı yapılan Mega Suare, Yasin, Gala TV, MGC, Müzik Türk, Anadolu Dernek TV ve Kanal 42’ye de çeşitli cezalar verildi. KANAL S’in yayın lisansı da iptal edildi.

TV8'DE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAYACAK

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de toplu işten çıkarma yaşanacağı söyleniyor.

Medyaradar'ın haberine göre; iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı. Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.