RTÜK'ten Küçükçekmece açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin, 'Bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız' şeklinde bir açıklama yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara ilişkin açıklamada bulundu.

"Bazı medya kuruluşlarında bilinçli ya da bilinçsizce, bu acı olayın uygunsuz görüntülerle ve en ince ayrıntısına varana dek yayınlandığı" belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ekranlarda ve sosyal medyada mağdur yavrumuzun görüntüleri fütursuzca paylaşılıyor. Medya organlarımız şunu asla unutmamalıdır. Çocuğumuzun ve üzüntülü ailesinin insani ve yasal hakları var. Buzlanarak dahi olsa istismara uğrayan küçük bir çocuğun ya da ailesinin görüntüleri kamuoyuna servis edilemez. Haberlerde kullanılan dille alakalı olarak, yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklemekteyiz. Medyamız bu olağanüstü olayı, doğal bir şeymiş gibi, kanıksatıcı bir üslupla ele almamalıdır."

Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla sunarlar.", "Yayın hizmetleri suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici olamaz.", "Yayınlar çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez, şiddeti teşvik edemez." ve "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz." hükümleri hatırlatıldı.