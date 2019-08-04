RTÜK Başkanı: Sansür yok, tepkiler muhalefet etme alışkanlığı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, internet üzerinden yayın yapan platformların RTÜK'ün denetimine girmesi hakkında konuştu. Şahin, tepkilere yol açan ve sansür olarak değerlendirilen karar için 'Sansür yok, tepkiler muhalefet etme alışkanlığı' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile internet üzerinden yayın yapan platformlar RTÜK'ün denetime girmişti.

Düzenleme tepkilere yol açarken, sansür yorumları yapılmıştı.

Konuyla ilgili AA'ya konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ''Sansür yok, tepkiler muhalefet etme alışkanlığı'' dedi.

'TEPKİLER MUHALEFET ETME ALIŞKANLIĞI'

Düzenlemenin yalnızca müstehcenlik ve sansüre indirgenemeyeceğini söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ''Yönetmenlik yayınlandığı andan itibaren çektiğimiz fotoğrafta gördük ki, yoğun eleştirilerin çoğunluğu ya eksik bilgiden ya da iyi niyetli olmayan muhalefet etme alışkanlığından, ön yargılardan kaynaklanıyor'' diye konuştu.

''HİÇBİR KİŞİ YA DA KURUM SANSÜR UYGULAYAMAZ''

Sansür eleştirisi yapanların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini iddia eden Şahin, ''Sansürden bilerek veya bilmeden, bir amaca hizmet ederek ya da bilinçsizce bahsedenlerin iyi niyetli oldukları düşünülemez. Herkesin malumu sansür, yayınların daha yapılmadan denetlenmesi ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır. Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz'' dedi.