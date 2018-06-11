RTÜK Başkanı: Her adaya eşit süre verilmesini bekleyemeyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Arz talep dengesi var" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, seçim sürecinde radyo ve televizyon yayınlarına dair konuştu. Yerlikaya "Medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Arz talep dengesi var" dedi.

TRT'yi de savunan Yerlikaya "Önce TRT'den başlamak üzere 'yanlı davranıyor, iktidarı veriyor, onun dışındakileri vermiyor' denilerek eleştirilecektir. 'RTÜK, iktidarın sopası' gibi eleştiriler geliyor. Özel radyo ve televizyonların yanlı davrandığına dair beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. 'Eşitlik, medya özgürlüğü yok' gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor" sözlerini kullandı.