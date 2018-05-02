RTE Üniversitesi'nde okuyan Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu...

Samsun'da 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı için AKP'ye başvuruda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan, AKP Samsun İl Başkanlığına müracaat ederek, milletvekilliği aday adaylığı dosyasını teslim etti.

Erdoğan adaylık konuşmasında, "1998 yılı Ekim ayı doğumluyum. Doğduğum sene ekim ayı, eski takvimi göre Recep ayına denk geliyordu. Babamın Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı da vardı. Cumhurbaşkanımıza hapis cezası verildiği dönemlerdi. 'Bir güneş batarsa bir güneş doğar' deyip babam Tayyip ismini de ekliyor" ifadelerini kullandı.