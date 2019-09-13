ROK'a ertelemesiz 10 ay hapis cezası verildi

Bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan davada Kütahyalı'ya "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan dava, karara bağlandı. Mahkeme Kütahyalı'yı, "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası ertelenmedi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kütahyalı'yı "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sanığın kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kütahyalı'ya iyi hal indirimi uygulamadı.

Mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığında Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.