'Rojava'ya özerklik verilmesine karşılık sınır kapıları devredilecek'

İngiliz Times gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Türkiye'nin operasyon açıklamalarını sayfalarına taşıdı.

"YPG liderleri, ABD'nin çekilmesi halinde, Kürt bölgelerini Türk saldırısından korumak için rejimle bir anlaşmayı müzakere etmek dışında bir seçenekleri olmayacağını söylüyor. Türk ordusu, Ankara'nın müttefiki gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG'yi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinden çıkarmıştı" denilen haberde, YPG ile Moskova ve Şam arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, cumartesi günü YPG Komutanı Sipan Hemo, Şam ve Moskova'dan yetkililerle görüştü.

Görüşmelerde Suriye hükümetiyle bir anlaşmanın müzakere edildiği belirtilirken, haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Haberlere bakılırsa Hemo, Kürt bölgesi Rojava'nın özerkliği için garanti verilmesi karşılığında, sınır kapılarının kontrolünün devrini önerdi. Pazarlıklarda rejimi temsil eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu'nun başındaki Ali Memlük ve Savunma Bakanı General Ali Abdullah Eyüb'ün teklifi kabul edip etmedikleri henüz bilinmiyor. Suriye tarafının, Kürtlere bir dereceye kadar bağımsızlık vermeyi kabul etmek zorunda kalacağının farkında olduğu bildiriliyor. Ancak Şam, özerk bölgenin 1. Körfez Savaşı sonrası Irak'taki Kürdistan Özerk Yönetimi modeline benzer bir bölgeye dönüşmesini istemiyor. Görüşmelere Rus askeri danışmanların da katıldığı, Moskova'nın herhangi bir anlaşmanın garantörü olmasının gündemde olduğu belirtiliyor"