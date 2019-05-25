Roboski'de kardeşi ve 27 akrabasını kaybeden Veli Encü tutuklandı

Roboski Davası ile ismi geniş kesimlerce duyulan Veli Encü, Cizre'de hakkında başlatılan bir soruşturma üzerine 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Roboski Davası ile ismi geniş kesimlerce duyulan Veli Encü, Cizre'de hakkında başlatılan bir soruşturma üzerine "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP'den Şırnak milletvekili seçilen Ferhat Encü, Veli Encü'nün abisi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Ferhat Encü de "Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 17 Şubat 2017 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

Veli Encü, 22 Mayıs'ta gözaltına alındığını duyurduğu Twitter mesajında şunları yazmıştı: "Şu anda gözaltına alındım, askerler evimi arayıp herşeyi yerle bir ettiler, anneme ve eşime hakarette bulundular."

Encü ile birlikte Şırnak'ın Kumçatı eski belediye eş başkanı Mehmet Demir, HDP çalışanları Salih Kerçin, Mazlum Güzel ve Şehmus Kerçin de gözlatına alınan diğer isimler.

BBC Türkçe'ye konuşan Encü'nün avukatı Aycan İrmez, Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan beş kişinin "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildiklerini, Salih Kerçin dışında dört kişinin tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi.

İrmez, "Veli, kamuoyunda tanınan bir insan, Roboski Katliamı davasında rolü de ortada. Ferhat Encü tutuklandıktan sonra bu davanın tüm yükü Veli'nin omuzlarındaydı. Veli'ye karşı yapılan bu suçlamanın asılsız olduğunu, bir mizansen yaratılmak istendiğini düşünüyoruz" dedi. İrmez, Veli Encü'nün tutuklandığı soruşturmanın, yaşı 18'den küçük iki çocuğun beyanı üzerine açıldığını belirtti.

Veli Encü, OHAL döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Roboski-Der'in de sözcüsüydü.

Veli Encü kardeşi ile birlikte 27 akrabasını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu ve Güzelyazı Köyünden bir grup kaçakçı "PKK'li zannedilerek" F 16 savaş uçaklarıyla vurulmuş, olayda çoğu 18 yaşından küçük 34 köylü hayatını kaybetmişti. Veli Encü, Roboski Olayı'nda kardeşi Serhat Encü ile birlikte 27 akrabasını kaybetmişti. AİHM geçen yıl Mayıs ayında Roboski Davası'nı başvurusunu reddetmişti.