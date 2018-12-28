Roboski Katliamı'nın 7. yıldönümü

28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski yakınlarında, çoğunluğu çocuk olan 34 yurttaş, TSK'ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmüştü. Katliamdan sonra Erdoğan, '30-40 kişilik grup, katırlar, insanlar var. O yükseklikten bu Ahmet midir? Mehmet midir? Bilmek mümkün değil. TSK görevini samimi şekilde yapmıştır' derken, aradan geçen 7 yılda katliamın sorumlularından tek bir kişi bile yargılanmadı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski köyünde 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 7 yıl geçti.

Elde olan görüntülere, görevdeki birçok TSK unsurunun grubun "kaçakçı" olduğu yönündeki uyarısına rağmen köylülerin üzerine "PKK'lı grup sızma girişiminde" denilerek atılan bombalarla ölenlerin 19'u 18 yaşının altındaydı.

Katliamın üzerinden geçen yedi yıl boyunca sorumluların yargılanması talebi için mücadele eden Roboskili ailelerin talepleri her defasında sessizlikle geçiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu taleplere "Varsa yoksa Uludere, milletin huzurunu kaçırmayın” yanıtı verdi.

7 yıldır tek bir sorumlunun hesap vermediği katliamın ardından bugünün Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı olan Erdoğan, şu sözleri söyleyecekti: