Rize'de sel, bir kişi kayıp

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu.

Rize merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Aynı mevkide bir otomobilde üç kişi mahsur kaldı. Yurttaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Bir yurttaş araçtan atladığı sırada suya kapıldı. Ekipler arama çalışmasına başladı.

Düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor. Sağanak, aralıklarla devam ediyor.