Rize’de ‘Atatürk Parkı’ ismine 'kamu yararı görülmedi' engeli

CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, sahilde bulunan ve 19 Mart 2019’da açılan Millet Bahçesi Parkı’nın adını değiştirerek, Atatürk Parkı yaptı. Fındıklı Kaymakamlığı ise, ‘adı değiştirmekte kamu yararı görülmediğinden’ Atatürk adı verilmesini onaylamadı.

Rize’de Kaymakamlık, CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi’nin ‘Atatürk Parkı’ ismine izin vermedi, “kamu yararı görülmediğinden” parkın adının değiştirilmesi onaylanmadı.

CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, sahilde bulunan ve 19 Mart 2019’da açılan Millet Bahçesi Parkı’nın adını değiştirerek, Atatürk Parkı yaptı. Fındıklı Kaymakamlığı ise, ‘adı değiştirmekte kamu yararı görülmediğinden’ Atatürk adı verilmesini onaylamadı.

Kararı duyuran gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu da oldu. CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, sahilde bulunan ve 19 Mart 2019’da açılan Millet Bahçesi Parkı’nın adını değiştirerek, Atatürk Parkı yaptı. Fakat Fındıklı Kaymakamlığı, ‘adı değiştirmekte kamu yararı görülmediğinden’ Atatürk adı verilmesini onaylamadı. Fındıklı Belediyesi, aldığı Meclis kararında, park içinde bulunan ve ‘Millet Kıraathanesi’ adı verilen taşyapının adını ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ diye değiştirdi. Ne var ki Fındıklı Kaymakamlığı, ‘kamu yararı görülmediği için’ dün bu isim değişikliğine de onay vermedi.” diye yazdı.