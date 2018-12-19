Rize Emniyet Müdürü'ne saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğü'nde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamanı yitirmiş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.
Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.