Rize Emniyet Müdürü vuruldu!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından makamında vuruldu. Durumu ağır olan Verdi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah saldırı düzenlendi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve iki koruma polisi, bir polis memuru tarafından vuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki olaya ilişkin, "(Rize Emniyet Müdürü) Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor" dedi.

SALDIRININ NEDENİ 'TAYİN' İDDİASI

Habertürk canlı yayınına katılan gazeteci Enis Yıldırım, saldırganın gözaltına alındığını, saldırganın bir polis memuru olduğunu söyledi.

Saldırının nedeninin ise tayin sıkıntısı olduğu ileri sürüldü.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube'de görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu olduğu belirlendi.

Saraçoğlu'nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi. Saldırganın da yaralı olduğu ifade ediliyor.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Rize Valisi, saldırgan polisin kent merkezinde üniversite kazandığı gerekçesiyle merkezde bir göreve atanmak istediği, bu talebin kabul edilmemesi sonrası saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.