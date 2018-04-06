Rıza Sarraf'ın 50 bin dolar rüşvetle cezaevine neler soktuğu açıklandı

Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklu olduğu sırada 45-50 bin dolar arası bir rüşvet karşılığında hapishaneye soktuğu alkol, cep telefonu, yemek ve diğer şeyler iddianameye girdi.

Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklu olduğu sırada rüşvet verdiği gardiyan Perşembe sabahı tutuklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 2012 yılından beri Manhattan'da bir hapishanede çalışan gardiyan 35 yaşındaki Victor Casado'nun 'Mahkum 1' adı verilen kişiden Türk avukatı aracılığıyla en az 45 bin dolar rüşvet aldığı kaydedildi.

Düzenlenen iddianamede mahkum olarak Sarraf'ın ismi geçmese de New York Times gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde mahkumun Sarraf olduğunu belirtti.

Gardiyan Casado hakkındaki iddianamede Sarraf'ın Türk avukatının rüşvetin verilmesinde aracı olduğu kaydedildi.

Casado'nun 45-50 bin dolar arası bir rüşvet karşılığında hapishaneye alkol, cep telefonu, yemek, C vitamini ve ağrı kesici soktuğu ifade edildi.

Farklı miktarlarda yapılan ödemelerin ardından Casado'nun beşten fazla kez hapishaneye plastik şişelerde alkol soktuğu belirtildi.

Sarraf'ın cep telefonunun kendisine ulaşmasında aracılık yapan bir başka mahkuma da 10 bin dolar verdiği iddianamede yer aldı.