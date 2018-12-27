Rıza Sarraf'a açılan cinsel taciz davasında önemli karar

Rıza Sarraf’ın, Metropolitan Cezaevinde (MCC), bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz iddiasıyla açtığı davada mahkeme Sarraf'ın talebini kabul etti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’ın, Metropolitan Cezaevinde (MCC), bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz iddiasıyla açtığı davanın akıbeti çok yakında belli olacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, hakkındaki suçlamaların asılsız iddialar olduğunu öne sürmüş ve davanın düşürülmesini talep etmişti. Başvuruyu değerlendiren hakim Sholomo Hagler, Sarraf’ın davanın düşürülmesiyle ilgili talebini kabul etti.

Hakim Hagler, Sarraf aleyhine cinsel taciz iddiasıyla dava açan Jaber’den, 17 Ocak 2019 tarihine kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvuru yapmasını istedi.

Hukukçular, davanın kaderinin 17 Ocak’a kadar belli olacağını belirterek, “Jaber, 17 Ocak’a kadar ek delillerle mahkemeye yeniden başvurmazsa hakim davanın düşmesine karar verir. Jaber, yeniden başvuru yapar ve iddialarıyla ilgili hakime ek deliller sunarsa dava kaldığı yerden görülmeye devam eder” diye konuştu.