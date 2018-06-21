Rıza Sarraf uzun süre sonra ilk kez sokakta görüntülendi

Rıza Sarraf, New York'taki Hakan Atilla davası sonrası ilk kez, New York sokaklarında görüntülendi.

Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılanmasına "itirafçı" olan Rıza Sarraf, dava sonrası ilk kez görüntülendi.

New York’ta “tutuklu tanık” statüsüne alınan Sarraf, ABD Federal Cezaevleri Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin” gözetimi altında.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, ABD’deki uygulama çerçevesinde “tanıklık” yapacak olan tutuklular, can güvenliklerinin korunması adına ABD Federal Cezaevleri Bürosu’na bağlı hapishanelerde diğer tutuklu ve hükümlülerle birlikte tutulmuyorlar. “Tutuklu tanıklar”, Cezaevi bürosu gözetiminde, adresi açıklanmayan evlerde, farklı isimlerde ikamet ettiriliyorlar.

“Tutuklu tanık” statüsünden yararlanan Sarraf da, kaldığı adresi açıklanmayan güvenli evden, ABD Federal Cezaevleri Bürosu güvenlik görevlileri tarafından ihtiyaç olduğunda, ifadesi alınmak üzere ilgili savcılığa getiriliyor.

New York’ta mahkeme yakınlarında çekilen bu fotoğrafta da Sarraf'ın yanında bir güvenlik görevlisi yer alıyor. Zarrab’ın ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görülüyor.