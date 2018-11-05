Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

ABD'de 'tutuklu tanık' statüsünde bulunan Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla açılan davada yakalama kararı çıkarıldı.

ABD'de "tutuklu tanık" sıfatıyla bulunan Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'daki yalılarda kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla açılan davada yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını belirtirken, Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.