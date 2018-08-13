Rıdvan Dilmen maçı bıraktı, doları yorumladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Beşiktaş’ın Akhisarspor’u yendiği karşılaşmanın ardından NTV'deki programda yükselen döviz kuruna ilişkin konuştu. Dilmen 'Bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli' dedi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Beşiktaş’ın Akhisarspor’u yendiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

NTV’de değerlendirmelerde bulunan Dilmen, yükselen döviz kuru ile ilgili, “Yarım saat içinde bütün kulüpler 50-100 milyon daha borçlandılar. Bulgaristan ve Romanya Ligi’ne doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in, “Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli” demesi dikkat çekti. Dilmen "B ve C planlarını sanki banka hesaplarına el koyulacakmış gibi algı yapıyorlar" dedi.

Odatv'nin haberine göre Rıdvan Dilmen programda şunları söyledi:

“Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor. B, C planlarını sanki banka hesaplarına el koyulacakmış gibi algı yapıyorlar. Nazım Hikmet'in Vatanım şiirini bir okuyun.

Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli. Büyük paralarım olmasa da az dolarım varsa hemen şey yaparım. Çünkü ben bu ülkenin insanıyım. Biz çok güçlüyüz."

'VATANIM' ŞİİRİ

Öte yandan Dilmen'in okunmasını önerdiği şiir, Nâzım Hikmet tarafından AKP'nin "demokrasi kahramanı" ilan ettiği Adnan Menderes ve Demokrat Parti'nin politikalarına karşı yazılmıştı ve şu dizeleri içeriyordu:

"Eli kolu zincirlere vurulmuş, / vatan çırılçıplak yere serilmiş. / Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş. / Beyler bu vatana nasıl kıydınız? / Günü gelir çarh düzüne çevrilir, / günü gelir hesabınız görülür. / Günü gelir sualiniz sorulur / Beyler bu vatana nasıl kıydınız?"